Elon Musk TikTok’u satın mı alıyor: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı, satış ile ilgili son bilgi TikTok’tan geldi

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok’un ABD operasyonlarının Elon Musk’a satılabileceği iddiası, gündeme bomba gibi düştü. X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk’ın hedefinde Tik Tok olduğu, sosyal medya devini gözüne kestirdiği belirtilirken, Çinli yetkililerin Elon Musk ile ön görüşme yürüttüğü iddiası ortaya atıldı. TikTok'un ABD operasyonları için istenen ücret ise dudak uçuklattı.
ABD'de TikTok'un yasaklanmasına sayılı günler kala önemli bir gelişme ortaya çıktı. Bloomberg, TikTok'un ABD operasyonlarını Elon Musk'a satmayı planladığını iddia etti.
Çin hükümetinin ByteDance'de “altın hissesi” bulunuyor ve bazı Kongre üyeleri bu hissenin hükümete Tiktok üzerinde etki alanı sağladığını savunuyordu.
Haberde, Musk’a ait X sosyal medya platformunun TikTok ABD operasyonlarının kontrolünü alabileceği ve şirketi birlikte yönetebileceği belirtildi. Bloomberg’e göre, yetkililer nasıl ilerleyecekleri konusunda henüz fikir birliğine varamadı.
TikTok için istenen rakam dudak uçuklattı
ByteDance'in görüşmelerden ne kadar haberdar olduğu belirsizliğini korurken ByteDance satmaya karar verirse, potansiyel alıcıların 40 milyar ila 50 milyar dolar arasında bir harcama yapması gerektiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü.
CFRA Research Kıdemli Başkan Yardımcısı Angelo Zino'nun TikTok'un ABD operasyonları için tahmin ettiği değer bu. Zino, değerlemesini TikTok'un ABD kullanıcı tabanı ve rakip uygulamalara kıyasla gelir tahminlerine dayandırdı. Pazar istihbarat firması Sensor Tower'ın tahminine göre TikTok, ABD'de aylık yaklaşık 115 milyon mobil kullanıcıya sahip ve bu rakam Instagram'ın 131 milyonluk rakamının biraz gerisinde. Bu TikTok'u Snapchat'in önüne geçiriyor.
Zorunlu iskonto satış getirebilir
Bloomberg Intelligence analistleri TikTok'un ABD operasyonları için 30 milyar ila 35 milyar dolar arasında bir değer biçiyor. Temmuz ayında yayınladıkları tahmin de bu yöndeydi ve o zaman birimin değerinin “zorunlu bir satış olması nedeniyle iskonto edileceğini” söylemişlerdi.
Bloomberg Intelligence analistleri, TikTok'un ABD operasyonları için hem işlemi karşılayabilecek hem de veri gizliliğine ilişkin eşlik eden düzenleyici incelemeyle başa çıkabilecek bir alıcı bulmanın bir satışı zorlaştırdığını belirtti. Ayrıca, bir alıcının TikTok'un reklam işini genişletmesini de zorlaştırabileceğini yazdılar.
TikTok’tan satış iddialarına cevap
Haberle ilgili TikTok’tan bir sözcü, “Saf kurgu üzerine yorum yapmamız beklenemez” ifadelerini kullandı.