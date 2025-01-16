Elon Musk TikTok’u satın mı alıyor: Dudak uçuklatan ücret ortaya çıktı, satış ile ilgili son bilgi TikTok’tan geldi

Zorunlu iskonto satış getirebilir

Bloomberg Intelligence analistleri TikTok'un ABD operasyonları için 30 milyar ila 35 milyar dolar arasında bir değer biçiyor. Temmuz ayında yayınladıkları tahmin de bu yöndeydi ve o zaman birimin değerinin “zorunlu bir satış olması nedeniyle iskonto edileceğini” söylemişlerdi.



