Türkiye ve dünyada yıl sonu kampanyaları güncellenirken Avrupa'nın da en çok satan belli oldu. JATO Dynamics Avrupa'nın Eylül ayı verini açıkladı. Son verilere göre en çok satan 20 modelin 11’inin SUV olması dikkat çekerken ilk sıradaki marka ve model ise herkesi şaşırttı. İşte Eylül ayında Avrupa’da en çok satan otomobil modelleri...
20 - Toyota C-HR
12 bin 71 - %+28
19 - Renault Captur
12 bin 686 adet - %+5
18 - Volkswagen T-Roc
12 bin 794 adet - %-24
17 - Dacia Duster
12 bin 997 adet - %+20
16 - Peugeot 2008
13 bin 203 adet %-8
15 - Hyundai Tucson
13 bin 798 adet - %+2
14 - Skoda Octavia
13 bin 895 adet %0
13 - Opel Corsa
14 bin 355 adet - %-15
12 - Toyota Yaris Cross
14 bin 468 adet %+15
11 - Tesla Model 3
14 bin 965 adet %+314
10 - Ford Puma
15 bin 141 adet - %-16
9 - Volkswagen Polo
15 bin 299 adet %+12
8 - Toyota Yaris
15 bin 714 adet %+15
7 - Volkswagen Golf
15 bin 776 adet %-19
6 - Peugeot 208
16 bin 350 adet %-26
5 - Kia Sportage
16 bin 697 adet - %+15
4 - Volkswagen Tiguan
17 bin 670 adet %+30
3 - Dacia Sandero
18 bin 960 adet %-2
2 - Renault Clio
20 bin 708 adet - %+3
1 - Tesla Model Y
28 bin 876 adet - %-1