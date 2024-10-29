Türkiye ve dünyada yıl sonu kampanyaları güncellenirken Avrupa'nın da en çok satan belli oldu. JATO Dynamics Avrupa'nın Eylül ayı verini açıkladı. Son verilere göre en çok satan 20 modelin 11’inin SUV olması dikkat çekerken ilk sıradaki marka ve model ise herkesi şaşırttı. İşte Eylül ayında Avrupa’da en çok satan otomobil modelleri...

1 /20 20 - Toyota C-HR

12 bin 71 - %+28



2 /20 19 - Renault Captur

12 bin 686 adet - %+5

3 /20 18 - Volkswagen T-Roc

12 bin 794 adet - %-24



4 /20 17 - Dacia Duster

12 bin 997 adet - %+20

5 /20 16 - Peugeot 2008

13 bin 203 adet %-8



6 /20 15 - Hyundai Tucson

13 bin 798 adet - %+2



7 /20 14 - Skoda Octavia

13 bin 895 adet %0

8 /20 13 - Opel Corsa

14 bin 355 adet - %-15



9 /20 12 - Toyota Yaris Cross

14 bin 468 adet %+15



10 /20 11 - Tesla Model 3

14 bin 965 adet %+314



11 /20 10 - Ford Puma

15 bin 141 adet - %-16

12 /20 9 - Volkswagen Polo

15 bin 299 adet %+12



13 /20 8 - Toyota Yaris

15 bin 714 adet %+15



14 /20 7 - Volkswagen Golf

15 bin 776 adet %-19



15 /20 6 - Peugeot 208

16 bin 350 adet %-26



16 /20 5 - Kia Sportage

16 bin 697 adet - %+15

17 /20 4 - Volkswagen Tiguan

17 bin 670 adet %+30





18 /20 3 - Dacia Sandero

18 bin 960 adet %-2



19 /20 2 - Renault Clio

20 bin 708 adet - %+3