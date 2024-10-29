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En çok satan otomobiller belli oldu: Zirvedeki isim herkesi şaşırttı

En çok satan otomobiller belli oldu: Zirvedeki isim herkesi şaşırttı

15:4529/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye ve dünyada yıl sonu kampanyaları güncellenirken Avrupa'nın da en çok satan belli oldu. JATO Dynamics Avrupa'nın Eylül ayı verini açıkladı. Son verilere göre en çok satan 20 modelin 11’inin SUV olması dikkat çekerken ilk sıradaki marka ve model ise herkesi şaşırttı. İşte Eylül ayında Avrupa’da en çok satan otomobil modelleri...

20 - Toyota C-HR


12 bin 71 - %+28


19 - Renault Captur


12 bin 686 adet - %+5

18 - Volkswagen T-Roc


12 bin 794 adet - %-24


17 - Dacia Duster


12 bin 997 adet - %+20

16 - Peugeot 2008


13 bin 203 adet %-8


15 - Hyundai Tucson


13 bin 798 adet - %+2


14 - Skoda Octavia


13 bin 895 adet %0

13 - Opel Corsa


14 bin 355 adet - %-15


12 - Toyota Yaris Cross


14 bin 468 adet %+15


11 - Tesla Model 3


14 bin 965 adet %+314


10 - Ford Puma


15 bin 141 adet - %-16

9 - Volkswagen Polo


15 bin 299 adet %+12


8 - Toyota Yaris


15 bin 714 adet %+15


7 - Volkswagen Golf


15 bin 776 adet %-19


6 - Peugeot 208


16 bin 350 adet %-26


5 - Kia Sportage


16 bin 697 adet - %+15

4 - Volkswagen Tiguan


17 bin 670 adet %+30



3 - Dacia Sandero


18 bin 960 adet %-2


2 - Renault Clio


20 bin 708 adet - %+3

1 - Tesla Model Y


28 bin 876 adet - %-1

#otomobil
#ekonomi
#Avrupa

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