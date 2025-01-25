Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye'nin tarihi keşfinden heyecanlandıran gelişme: Petrol fışkırıyor, 75 bin varile çıktı

Türkiye'nin tarihi keşfinden heyecanlandıran gelişme: Petrol fışkırıyor, 75 bin varile çıktı

23:1825/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervi keşfinin olduğu Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:


"Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi. Biz petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla bu hizmetleri sunalım diye yapıyoruz."

Üretim çalışmalarına yönelik bazı haksız eleştiriler yöneltildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Alparslan Bayraktar
#Gabar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Kandil gecesinin olduğu gün mü, bir sonraki gün mü oruç tutulmalı?