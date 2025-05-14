HÜRJET'e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapısını açacak anlaşma imzalandı

Anlaşmayla birlikte firmaların teknik düzeyde çalışmalarını hızlandıracaklarını kaydeden Demiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:





"Biz bu zamana kadar HÜRJET'te yerleştirmeyi Türkiye'de yaptık ama şimdi İspanya'da yapacağız. Bizim için çok önemli ve potansiyeli çok yüksek bir anlaşma. Çünkü bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı da açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için de hem eğitim anlamında hem de hafif taarruz anlamında kullanabilecekleri bir platform olacak. Ciddi bir boşluğu da doldurmuş olacak. Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz."