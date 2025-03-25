IPARD 3 Programı 2025 başvuru takvimi: 5 bin ile 3 milyon avro arasında destek! 40 yaş altına ek hibe oranı

Bu hibeler vesilesiyle yaklaşık 4 milyar avro tutarında yatırımın ülkeye kazandırıldığına ve 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını ifade eden Yumaklı, "Türkiye, IPARD 1 ve IPARD 2 Programları fon kullanım oranlarının başarısı bakımından AB'ye aday ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. IPARD kapsamında en fazla desteklenen projelerin sektörel dağılımı; 13 bin 312 proje ile bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi işlenmesi ve pazarlanması, 2 bin 832 proje ile arıcılık, 1601 proje ile süt üreten tarımsal işletmeler, 1305 proje ile kırmızı et üreten tarımsal işletmeler ve 1290 proje ile yenilenebilir enerji tesisleri şeklinde sıralanıyor.





Türkiye ve AB arasında yapılan görüşmeler neticesinde geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD 3 Programı'nın coğrafi kapsamı ise genişletilerek 42 ilden 81 ile yaygınlaştırılmıştı. Bu program döneminde Türkiye'nin ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltilmek suretiyle, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak olan IPARD 3 Programı'nın toplam bütçesi 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarılmıştı. Yine bu program döneminde, başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması ve girişimcilere kolaylık sağlanması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlanmış ve geçen yıl mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılmıştı" dedi.