Jandarmanın havadaki yardımcısı 'milli gözlerle' görüyor

Cayrokopter iki personelden oluşan bir görev ekibiyle uçuş icra ettiğini anlatan Demirdağ, şöyle konuştu:





"Yaklaşık 4-6 saat havada kalabiliyor. Üzerinde bulunan kamera sayesinde anlık olarak görüntüsünü yer birliklerine aktarabiliyor. Üzerinde bulunan faydalı yük kamera sisteminin hem termal hem gündüz görüş özellikli sensörleri mevcut. Aynı zamanda lazer mesafe ölçerle mesafe ölçebiliyor ve baktığı bölgenin koordinatını aktarabiliyor. Üzerindeki gündüz kamerası özellikle muadillerini göz önünde bulundurduğumuzda kendi sınıfında gerçekten teknolojik olarak çok ileri seviyede. Stabilizasyon kabiliyeti çok yüksek. Dolayısıyla uzak mesafelerden yüksek zoom bakış açılarında çok sağlıklı görüntü alabiliyoruz. Yaklaşık 1200 metre mesafeden plaka okuması yapabiliyoruz. 3 kilometreye kadar lazer mesafe ölçülerle mesafe ölçebiliyoruz ve koordinat bilgisini ekiplerle paylaşabiliyoruz. Kamera sisteminin yerli ve milli olması bizim için gerçekten gurur kaynağı. Bize gerçekten güç katıyor. Bizim yanımızda olmaları görev etkinliğimizi oldukça artırıyor."