KAAN'da yeni gelişme! TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu açıkladı: Birkaç ülkeyle temas halindeyiz

Milli muharip uçak KAAN'ın daha büyük bir platform olduğunu vurgulayan Demiroğlu, KAAN'la ilgili halihazırda birkaç ülkeyle de temaslarının uzun süredir devam ettiğini belirtti.





Demiroğlu, "İnşallah ilerleyen vakitlerde de onları açıklama safhasına geliriz." diye konuştu.