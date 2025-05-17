Kardeş ülke askeri destek istedi Türkiye anında harekete geçti: Düşmanı havada avlıyor

Türkiye, savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmek adına kardeş ülke Bosna Hersek'e önemli bir teknoloji desteğinde bulundu. ASELSAN tarafından geliştirilen "KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi", Bosna Hersek ordusuna hibe edildi. Dron tehditlerine karşı geliştirilen bu ileri teknoloji sistemin teslimi için özel bir tören düzenlendi. ASELSAN’ın yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği KANGAL sistemi, düşük maliyetli fakat etkili bir çözüm sunarak sahadaki dron tehditlerini başarıyla bertaraf edebiliyor.

1 /12 Türkiye'nin yerli savunma sanayii ürünü olan ASELSAN üretimi "KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi", Bosna Hersek ordusuna hibe edildi.



2 /12 Teslimat için başkent Saraybosna'daki Rajlovac Askeri Kışlası’nda bir tören düzenlendi.



3 /12 Askeri iş birliğinde yeni adım

Törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Askeri Ataşe Albay Murat Kul ve çok sayıda askeri yetkili katıldı.



4 /12 Savunma Bakanı Helez, Türkiye’yi her zaman kardeş ülke olarak gördüklerini belirterek, bu ileri teknoloji sistemin kendilerine önemli bir askeri katkı sunduğunu vurguladı.



5 /12 Helez, Türkiye’nin yalnızca savunma değil, birçok alanda stratejik ortakları olduğunu da ifade etti.



6 /12 Teknolojinin hızla geliştiğini, hava sahalarının güvenliği için yeni yöntemler aradıklarını aktaran Bakan Helez, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin askeri mevkileri ve tesisleri üzerinde izinsiz dron uçuşlarının görüldüğü gözlemlenmişti. Savunma sektörüne ülkemizden çok daha fazla yatırım yapan dünyadaki pek çok ülke, bu soruna yeterli ölçüde yanıt verememektedir.



7 /12 Dost ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri tesisleri ve mevkileri üzerinde yetkisiz uçuşlardan kendimizi korumak ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mevkilerinin genel güvenliğini artırmak amacıyla dronsavar ekipmanı sağlayarak bize yardım sağladı."

8 /12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür eden Helez, "Dost ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine kurulduğu günden itibaren savunma reformları ve silahlı kuvvetlerin kapasitesini artırmaya yönelik önemli derecede katkılar sağlamış ve halen destek olmaya devam etmektedir." dedi.

9 /12 İkili ilişkilerde güçlü askeri zemin

Büyükelçi Akseki ise iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağlara dikkat çekerek, Bosna Hersek’in güvenliği ve istikrarının Türkiye için öncelikli olduğunu dile getirdi.



10 /12 Türkiye ile Bosna Hersek arasında 1995’ten bu yana imzalanan 47 askeri iş birliği anlaşması, savunma alanındaki güçlü ortaklığın göstergesi olarak öne çıkıyor.



11 /12 Teslim edilen KANGAL sistemi, modern savaş ortamlarında giderek artan drone tehditlerine karşı etkin çözüm sunmasıyla dikkat çekiyor.