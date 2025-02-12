Kargu'yu almak için sıraya girdiler: 10'dan fazla ülkeye ihraç edildi

"Türkiye, savunma sanayisinde marka haline geldi"





Savunma sanayisinin bu yılı da çok iyi geçireceğini öngördüklerini bildiren Güleryüz, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığımızın öncülüğünde yürüttüğümüz faaliyetlerde ve burada yapılan değerlendirmelerde hepimiz şunu görüyoruz. Ülkemiz, savunma sanayisinde bir marka haline gelmeye başladı. Bütün şirketlerimizin yaptığı faaliyetlerle ve ihracatlarla tanınırlığımız çok daha fazla artıyor. Karşı ülkelerde ciddi bir gönül bağı oluşmaya başladı. O anlamda hem STM hem de savunma sektörü özelinde inşallah 2025 çok daha verimli geçecek. Bizler durmayacağız. Sürekli AR-GE yaparak, yeni teknolojiler geliştirerek, yeni ürünler çıkarmaya devam edeceğiz."