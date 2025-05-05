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Mayıs ayı Kira artış oranı belli oldu: TÜİK kira artış oranı (TEFE - ÜFE) ne oldu?

Mayıs ayı Kira artış oranı belli oldu: TÜİK kira artış oranı (TEFE - ÜFE) ne oldu?

11:155/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon oranıyla beraber kira artış oranı da netleşti. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş yeni aya ilişkin kira artış oranı oranını hesaplamaya başladı. TÜİK nisan ayında kira zammı oranı yüzde 51.26 olarak belirlenmişti. İşte Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama…</p>
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon oranıyla beraber kira artış oranı da netleşti. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş yeni aya ilişkin kira artış oranı oranını hesaplamaya başladı. TÜİK nisan ayında kira zammı oranı yüzde 51.26 olarak belirlenmişti. İşte Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama…

Bugün açıklanan enflasyon oranıyla beraber ev sahipleri ve kirada oturan binlerce vatandaşları ilgilendiren kira artış oranı da belli oldu. 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenen bu oran Nisan ayı enflasyonuyla beraber yeniden şekillenecek. Bu nedenle gözler bugün TÜİK tarafından açıklanacak olan verilere çevrildi. Peki, kira artış oranı Mayıs ayı kira artışı oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre nisan ayında enflasyon artışı yüzde 37,86 olarak açıklandı.






Kira artış oranı hesaplaması, Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre yapılır. TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ise 2019 yılından itibaren kira artış hesaplamalarında kullanılmamaktadır. Bunun yerine, yalnızca TÜFE baz alınıyor. Hesaplama adımları şu şekilde:

Mevcut Kira Bedelini Belirleyin: Örnek olarak, aylık kira bedeliniz 15.000 TL olsun.


TÜFE Oranını Kullanın: Nisan 2025 için TÜFE 12 aylık ortalaması %51,26.

Artış Miktarını Hesaplayın: Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı / 100. Yani, 15.000 TL x 51,26 / 100 = 7.689 TL.

Yeni Kira Bedelini Bulun: Mevcut kira + artış miktarı. Yani, 15.000 TL + 7.689 TL = 22.689 TL.

Bu hesaplama, hem konut hem de iş yeri kiraları için geçerli. Ancak, iş yeri kiralarında, sözleşmede farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşme şartları öncelikli olabilir.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025


Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 48,73 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 48,73 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

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