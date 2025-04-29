KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü tamamlandı

Atmosferik dalış sisteminin 2024'te tamamlanmış olan uzun süreli bakım periyodu sonrası ilk defa KURTARAN-2025'te kullanılacağına işaret eden Günay, şöyle konuştu:

"Tatbikat kapsamında 24 Nisan'da tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhası 25 Nisan'da Denizaltı Harekat Kontrol Komutanlığına verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden, personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin sağlık durumunun teşhisi, tedavisi ve tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetleri icra edilmiştir."



