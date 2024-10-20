Ordular aradığını Türkiye'de buluyor: Seri üretim gücü yeni kapılar açıyor

"Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan olmak üzere yurt dışına satışlarımız devam ediyor. 10'un üzerinde ülkeye satışlar yaptık. MK serileri dışında diğer mühimmatlarda özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdikleri, konjonktür olarak gördüklerimiz, kara mühimmatlarının, topçu mühimmatlarının çok yoğun bir kullanımı var. Biz de bu alanda yatırım planlarımıza topçu mühimmatlarını, kara mühimmatlarını da aldık. 122'likte kısa vadede yıllık 100 binin üzerinde kısa ve uzun menzil üretim planlıyoruz. 155'lik mühimmatla ilgili ciddi bir yatırıma başladık. 2025 yılı içinde yılda 360 bin adetlik 155'lik mühimmat üretecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımları destekleyecek şekilde patlayıcı üretimi, dolumu ile ilgili de yatırımlarımız var. Sadece mühimmatın gövdesi değil, tam atım mühimmat olarak bir yatırım planlamamız var. Mühimmatın gövdesi, patlayıcısı, harp başlığı ve hatta tapası da dahil olmak üzere her şeyiyle hazır ürün çıkarma hedefimiz var. Seri üretim, Türkiye'nin de gelişmeye en açık olduğu alanlardan biri. Çok daha yüksek miktarlarda üretimi başarmamız gerekiyor. ASSAN Group olarak ana uzmanlığımızı daha da yukarı seviyeye çıkarıp seri üretimde dünya çapında bir firma olma noktasında ilerliyoruz. Şu anki yatırım planlarımız da hep bu doğrultuda."