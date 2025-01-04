Engellilere ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenleme, engelliler için ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetli araç satışında önemli değişiklikler içeriyor. Yeni düzenleme, araçların teknik nitelikleri, kullanım süreleri ve diğer kriterler konusunda yenilikler getiriyor. Ayrıca, engelli raporuyla alınabilecek araçların listesi de netleşti.

1 /13 Engelli bireylerin ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetiyle araç satın alımına yönelik düzenlemeler yenilendi. Araç nitelikleri, kullanım süresi ve fiyat limitlerinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meclis’ten geçen yasa ile ÖTV’siz araç alımında yeni kriterler uygulanmaya başladı.

2 /13 Fiat Egea Sedan

3 /13 Fiat Egea Cross

4 /13 Fiat Egea Cross Wagon

5 /13 Renault Clio

6 /13 Renault Megane

7 /13 Dacia Duster

8 /13 Hyundai i10

9 /13 Hyundai i20

10 /13 Hyundai Bayon

11 /13 Toyota Corolla

12 /13 Toyota C-HR