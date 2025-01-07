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ÖTV'siz alınacak araç markaları tek tek sıralandı: Yüzde 40 yerli araçlar hangileri, ne kadar indirim var?

ÖTV'siz alınacak araç markaları tek tek sıralandı: Yüzde 40 yerli araçlar hangileri, ne kadar indirim var?

13:107/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Engellilere ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenleme, engelliler için ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetli araç satışında önemli değişiklikler içeriyor. Yeni düzenleme, araçların teknik nitelikleri, kullanım süreleri ve diğer kriterler konusunda yenilikler getiriyor. Ayrıca, engelli raporuyla alınabilecek araçların listesi de netleşti.

Engelli bireylerin ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetiyle araç satın alımına yönelik düzenlemeler yenilendi. Araç nitelikleri, kullanım süresi ve fiyat limitlerinde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meclis’ten geçen yasa ile ÖTV’siz araç alımında yeni kriterler uygulanmaya başladı.

Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross Wagon

Renault Clio

Renault Megane

Dacia Duster

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Toyota Corolla

Toyota C-HR

Togg T10﻿X

#ÖTV
#ÖTV'siz araç
#engelli araç alımı

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