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Satışı resmen yasaklandı: Beşiktaş'ın o ürünü tüm Kartal Yuvası mağazalarından toplatılacak

Satışı resmen yasaklandı: Beşiktaş'ın o ürünü tüm Kartal Yuvası mağazalarından toplatılacak

14:4518/04/2025, الجمعة
G: 18/04/2025, الجمعة
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Ticaret Bakanlığı Beşiktaş'ın resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir çocuk sweatshirtünü güvenlik standartlarına uymadığı için için toplatma kararı aldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre söz konusu ürünün "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1" maddesine aykırılık içerdiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni marka ve ürünler eklendi.

Buna göre Beşiktaş'ın resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan çocuklara yönelik siyah renk 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt' (Barkod No:8698520840811) için toplatma ve satış yasağı kararı verildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre söz konusu ürünün "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1" maddesine aykırılık içerdiği tespit edildi.


Söz konusu maddeye göre küçük çocuklara yönelik giysilerin şapka, üst göğüs veya boyun bölgesinde büzme ipi, fonksiyonel kordonlar veya dekoratif kordon yer almaması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı portalında sweatshirtün taşıdığı riskler "boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi), yaralanmalar" şeklinde sıralandı.

İşte yasaklanan o ürün...

#Ticaret Bakanlığı
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