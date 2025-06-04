Son zamanlarda rekor kıran gram altın yükselişini sürdürüyor: Sarı metal için 'rekor' tahmini

"Önümüzdeki 3 ayda altın satışları yükselecek"





Altın satışlarında yükseliş beklediğini belirten Seyrekoğlu, "Şu anda düğün sezonu olduğu için 14 ayar takı setleri ve 22 ayar setleri çok tercih ediliyor. Ayrıca 22 ayar bileziklere çok rağbet var. Ajda bilezik dediğimiz bilezik çeşitleri de ilgi görüyor. Düğünlerde ağır modeller daha çok tercih ediliyor. Piyasada bu önümüzdeki 3 sezon en hareketli sezon oluyor. Düğün sezonunun başlangıcı ve Ağustos ayına kadar bu hareketlilik devam edecektir. Altın satışlarında yükselme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.