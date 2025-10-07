Tescilli lezzet pazara indi: Düzce’nin coğrafi işaretli 'kuzu kestanesi' tezgahlardaki yerini aldı

İzmirli, "Düzce’nin kuzu kestanesi pazara indi. Tadı da lezzetli, tamamen doğal ama bu sene biraz verimi zayıf gibi duruyor. Hava şartlarından dolayı biraz veriminde düşüş var, onun dışında lezzetinde ve görünüşünde deforme yok. Verim az olduğu için fiyatlar yüksek. Kestanenin kalitesine ve boyutuna göre kilogram fiyatı 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.