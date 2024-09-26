Türk savunma sanayisi İHA ihracatını çeşitlendirecek: Yerli üretime verilen önemin ürünü

"Sivil sektör de bizim için önemli"





Montaj yapmanın ve parçaları bir araya getirmenin ürün yapmak, marka olmak anlamına gelmediğini ifade eden Özboyacı, şunları kaydetti:





"Yerli firma olmak yerli ürün üretmek ciddi test ve ürün geliştirme aşamalarından geçmeyi gerektiriyor. Global dünyada bu alan çok rekabetçi ve çok inovatif çalışmaları barındırıyor.

Harp sahasının zorlu koşullarına göre tasarlanan AZAT'ta, alt sistem düzeyinde otopilot, motor sürücüler, link sistemleri, video haberleşme sistemleri, güvenli elektronik ateşleme sistemleri ve bu sistemleri kontrol eden üst düzey entegre yazılım sistemleri yerli. Buna hızlı servis ve satış sonrası destek çalışmalarını da entegre ettik. İsteğe bağlı olarak uçuş süresi, uçuş hızı, menzili, batarya çeşidi opsiyonel olarak değiştirilebiliyor.

Globaldeki rekabetten pozitif ayrılmak için yerli alt sistemler, mühendislik, test ve sürdürülebilirlik konularına özel önem verdik. Küçük ürün üretmek, minimal tasarımlar, otomatik saat üretimi gibi detaylı ve ince bir işçilik gerektiriyor. Bu alanda insan kaynağı oluşturuyor ve istihdam sağlıyoruz."