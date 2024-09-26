EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
Türk savunma sanayisi İHA ihracatını çeşitlendirecek: Yerli üretime verilen önemin ürünü

Türk savunma sanayisi İHA ihracatını çeşitlendirecek: Yerli üretime verilen önemin ürünü

13:5426/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber

Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, Anka ve Aksungur, yurt içindeki başarılarını yurt dışına da taşıyıp birçok ihracat sözleşmesine imza attı. Bu başarılarla Türkiye, uluslararası İHA pazarında liderliğe yükseldi. Baykar ve TUSAŞ'ın bu başarısını daha küçük ve farklı sınıflarda sürdürmek isteyen Türk şirketleri birçok ürün geliştirip bunları yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalar yürütüyor. Bu firmalardan biri olan Robit Teknoloji, bir süredir yürüttüğü çalışmaları sonunda ortaya çıkan ürünleri Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii (ADEX) Fuarı'nda tanıttı. Fuarda, yeni tasarımıyla ilk kez yurt dışında sergilenen FPV kamikaze dron (dron kamerasından alınan görüntünün pilotun gözündeki gözlüğe getirilmesiyle kullanılan dron) AZAT, ilgiyle karşılandı.

Baykar ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen araçların başarılarıyla "en fazla insansız hava aracı (İHA) ihraç eden ülke" haline gelen Türkiye, daha küçük sınıftaki İHA'ları üreten şirketlerin çabalarıyla bu başarıyı yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Türk savunma sanayisi ürünü Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, Anka ve Aksungur, yurt içindeki başarılarını yurt dışına da taşıyıp birçok ihracat sözleşmesine imza attı. Bu başarılarla Türkiye, uluslararası İHA pazarında liderliğe yükseldi. Baykar ve TUSAŞ'ın bu başarısını daha küçük ve farklı sınıflarda sürdürmek isteyen Türk şirketleri birçok ürün geliştirip bunları yurt dışındaki kullanıcılarla buluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

Bu firmalardan biri olan Robit Teknoloji, bir süredir yürüttüğü çalışmaları sonunda ortaya çıkan ürünleri Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayii (ADEX) Fuarı'nda tanıttı. Fuarda, yeni tasarımıyla ilk kez yurt dışında sergilenen FPV kamikaze dron (dron kamerasından alınan görüntünün pilotun gözündeki gözlüğe getirilmesiyle kullanılan dron) AZAT, ilgiyle karşılandı.


Robit Teknoloji İş Geliştirme Direktörü İbrahim Yiğit Özboyacı, yaptığı açıklamada, yakın zamanda uluslararası heyetle yaptıkları teknoloji gösteriminin ardından AZAT'la ADEX Fuarı'na katıldıklarını söyledi.


Teknoloji gösterimi sonrasında fuarda yoğun ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Özboyacı, seri üretim aşamasına gelen AZAT'a yönelik farklı heyetlerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Yerli üretime verilen önemin ürünü"


ADEX Fuarı'nın yerli teknoloji ile geliştirilen AZAT'ın uluslararası pazara açılması açısından önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Özboyacı, şöyle konuştu:

"Birçok ülke teknoloji transferi için kapımızı çalıyor. AZAT için ihracat yolunun açıldığını söyleyebiliriz. Sözleşme aşamasına getirdiğimiz ihracat görüşmelerimiz var. Yeni gelişen iş fırsatları da oldu. AZAT, yakın zamanda 3 kıtada çeşitli iklim ve çevre koşullarında uçan, ihraç edilen bir ürün olacak.


Fuar birçok firmanın dron sistemlerini gösterdiği bir panayır alanı iken Robit Teknoloji, AZAT ile alışılmış ürünlerin dışında bir FPV çalışması ile farklılaştı.


AZAT, son dönemde ülkemizde yerli üretime verilen önemin bir ürünü. Yakında yeni üretim tesisi ve eğitim alanları ile Robit Teknoloji, bu ürünü uluslararası alana çıkararak ülkemizin İHA teknolojisinde ulaştığı noktaya kendi sınıfında katkı sağlayacak."

"Sivil sektör de bizim için önemli"


Montaj yapmanın ve parçaları bir araya getirmenin ürün yapmak, marka olmak anlamına gelmediğini ifade eden Özboyacı, şunları kaydetti:


"Yerli firma olmak yerli ürün üretmek ciddi test ve ürün geliştirme aşamalarından geçmeyi gerektiriyor. Global dünyada bu alan çok rekabetçi ve çok inovatif çalışmaları barındırıyor.

Harp sahasının zorlu koşullarına göre tasarlanan AZAT'ta, alt sistem düzeyinde otopilot, motor sürücüler, link sistemleri, video haberleşme sistemleri, güvenli elektronik ateşleme sistemleri ve bu sistemleri kontrol eden üst düzey entegre yazılım sistemleri yerli. Buna hızlı servis ve satış sonrası destek çalışmalarını da entegre ettik. İsteğe bağlı olarak uçuş süresi, uçuş hızı, menzili, batarya çeşidi opsiyonel olarak değiştirilebiliyor.

Globaldeki rekabetten pozitif ayrılmak için yerli alt sistemler, mühendislik, test ve sürdürülebilirlik konularına özel önem verdik. Küçük ürün üretmek, minimal tasarımlar, otomatik saat üretimi gibi detaylı ve ince bir işçilik gerektiriyor. Bu alanda insan kaynağı oluşturuyor ve istihdam sağlıyoruz."

İbrahim Yiğit Özboyacı, AZAT'ın askeri versiyonuyla yetinmeyeceklerini, sivil sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin de gündemleri arasında yer aldığını bildirdi.

#Robit Teknoloji
#Dron
#AZAT
#ADEX 2024

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Van konut kuraları çekiliyor: Erciş 2. etap 1. ve 2. bölge 2+1 ve 3+1 konutları hak sahipleri listesi belirleniyor