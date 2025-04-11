Türkiye'nin yeni 'Fedaileri': Güvenlik güçlerimizin gücüne güç katacak

İnsansız kara araçlarının asimetrik muharebe koşullarında farklı görevleri ifa edebilecek, personel kaybının önüne geçebilecek, maliyet etkin sistemler olabileceğini düşünüyoruz. Bu tabii ki son kullanıcının hareket planı çalışmalarından sistem üreticilerinin kabiliyetlerine kadar bütünsel ele alınması gereken bir süreç.





SSB'nin de bu istikamette projelere liderlik ederek güncel teknolojilerin geliştirilmesine uygun ortamı sağlamasından çok memnunuz. Biz var olan kabiliyetlerimizle, bunları daha da geliştirerek bu süreçte yer almaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz."