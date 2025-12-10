10 yaşında kanseri yendi: Şehit annesinden havacılık tutkusunu devraldı

'Şehidimizin emanetine sahip çıkmayı bir borç biliyoruz'

Bolat, “Ziyaretimize, Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Ece Naz, pilotlukla ilgili merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyan Ece Naz'ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle paylaştığım fotoğraf karelerinin, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerinin peşinden gitmek için cesaret vermesini diliyorum. Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğimiz şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin emanetine sahip çıkmayı ise bir borç biliyoruz" dedi.