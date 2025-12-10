10 yaşında kanseri yendi: Şehit annesinden havacılık tutkusunu devraldı

TUSAŞ’a yönelik terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin kanseri atlatan 10 yaşındaki kızı Ece Naz Ekici, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile bir araya geldi.Hayali pilot olmak olan Ece Naz, THY hangarlarını gezdikten sonra uçağa binerek pilot koltuğuna oturdu.
Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) 23 Ekim 2024'te düzenlenen terör saldırısında mühendis Zahide Güçlü Ekici şehit oldu. Ekici'nin kanser tedavisi gören kızı Ece Naz, hastalığı 10 yaşında yendi. En büyük hayali 'Hürkuş' uçaklarında pilotluk yapmak olan Ece Naz, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret etti. Bolat, ileride pilot olmak isteyen Ece Naz'ı THY hangarlarında gezdirdikten sonra uçakta pilot koltuğuna oturttu. Bolat, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.
'Ece annesi gibi havacılık sevdalısı'
Hain terör saldırısında hayatını kaybeden Zahide Güçlü Ekici'nin hatırasını yaşatmak için 5 bin fidan dikme projesini hatırlatan Bolat, “5 bin fidanın 2 bini geçen hafta toprakla buluştu. Bu anlamlı adım vesilesiyle, geçtiğimiz ay bizleri ziyaret eden çok özel bir kardeşimizi yeniden hatırladım. Henüz 10 yaşında olan ve cesaretiyle kanseri de yenmeyi başarmış Ece Naz, TUSAŞ mensubu annesi Zahide Güçlü Ekici gibi havacılık sevdalısı. Bir ay önce kendisini ağırladığımızda test pilotu olmak istediğini söylemişti. Biz de onu hangarlarımızda gezdirerek uçaklarımızı yakından incelemesini sağlamıştık. O gün gözlerindeki ışıltıyı unutmak mümkün değil" dedi.
'Onun hayalini duymak benim için daha anlamlı'
10 yaşındaki Ece'nin havacılık sevdasının kendisine TUSAŞ Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı dönemi hatırlattığını ifade eden Bolat, “O yıllarda Gökbey helikopterimizin, Hürjet ve Kaan projelerimizin, yerli ve milli havacılık altyapısının planlanmasında ve ihalelerinde sorumluluk üstlenmiş, ülkemizin gökyüzündeki bağımsızlığını güçlendiren projelere katkı sunmuştuk. 2023 yılında da Türk Hava Yolları ile TUSAŞ arasında hedeflerimiz doğrultusunda, 20 uçaklık Hürkuş eğitim uçağının filomuza katılması için anlaşma imzalamıştık. Ece Naz'ın Hürkuş kullanma hayalini duymak bu yüzden benim için çok daha anlamlı" diye konuştu.
'Şehidimizin emanetine sahip çıkmayı bir borç biliyoruz'
Bolat, “Ziyaretimize, Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Ece Naz, pilotlukla ilgili merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyan Ece Naz'ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle paylaştığım fotoğraf karelerinin, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerinin peşinden gitmek için cesaret vermesini diliyorum. Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğimiz şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin emanetine sahip çıkmayı ise bir borç biliyoruz" dedi.