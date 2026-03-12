Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
12 yıl 8 ay cezası bulunan firari hükümlü kar motoruyla takip sonucu yakalandı

12 yıl 8 ay cezası bulunan firari hükümlü kar motoruyla takip sonucu yakalandı

00:1412/03/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, karla kaplı arazide kaçmaya çalışırken, kar motoruyla takip eden jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi.

 Yakalanacağını anlayınca karla kaplı arazide kaçmaya çalışan hükümlü, kar motoruyla takip eden jandarma ekibi tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

#Ağrı
#Firari hükümlü
#Kar motoru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan Bayramı Arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü okullar ve kamu kurumları, bankalar açık mı? 2026 bayram takvimi