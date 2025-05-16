Lowy Enstitüsü’nün 2024 Küresel Diplomasi Endeksi’ne göre, Türkiye 252 diplomatik temsilcilikle Çin ve ABD’nin ardından dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi. 2017’den bu yana 24 yeni temsilcilik açan Ankara, özellikle Orta Doğu ve Afrika’daki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel güç dengelerinde Türkiye’nin merkezde yer aldığı “yepyeni bir denklem” kurulduğunu vurguladı.
Lowy Enstitüsü'nün 2024 yılına ait Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre, Türkiye 252 diplomatik misyonla dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor.
Bu sıralamada Çin 274, ABD ise 271 misyonla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin bu yükselişi, Japonya ve Fransa gibi geleneksel diplomatik güçleri geride bırakmasını sağladı .
Ankara, 2017'den bu yana 24 yeni diplomatik temsilcilik açarak ağını genişletti.
Bu genişleme, özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgelerine odaklanarak Türkiye'nin bu bölgelerdeki etkisini artırma hedefini yansıtıyor .
Türkiye'nin diplomatik ağı, sadece sayısal olarak değil, aynı zamanda stratejik olarak da önem taşıyor.
Ülke, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenerek ve Suriye'deki gelişmelerde aktif bir aktör olarak uluslararası arenada etkisini artırdı.
Ayrıca, İran ile nükleer müzakerelere ev sahipliği yapma hazırlıkları da Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin bir parçası .
Bu diplomatik hamleler, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de etkin bir aktör olma hedefini destekliyor.
"Yepyeni bir denklem"
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diplomasideki yerini bu sözlerle ifade etmişti;
"Şunu artık herkes görmelidir; bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir, yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır."
Yurt dışında en fazla temsilcisi bulunan ülkeler;
20) POLONYA | 135
19) MACARİSTAN | 140
18) İSVİÇRE | 141
17) HOLLANDA | 149
16) ARJANTİN | 150
15) KANADA | 157
14) MEKSİKA | 161
13) GÜNEY KORE | 187
12) İSPANYA | 190
11) HİNDİSTAN | 194
10) BREZİLYA | 205
9) İTALYA | 206
8) ALMANYA | 217
7) İNGİLTERE | 225
6) RUSYA | 230
5) FRANSA | 249
4) JAPONYA | 251
3) TÜRKİYE | YURT DIŞINDA 252 DİPLOMATİK GÖREVİ BULUNUYOR
2) ABD | 271
1) ÇİN | 274