Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Dünyanın diplomatik güç haritası güncellendi: Gücün yeni merkezi Türkiye

Dünyanın diplomatik güç haritası güncellendi: Gücün yeni merkezi Türkiye

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:2716/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Lowy Enstitüsü’nün 2024 Küresel Diplomasi Endeksi’ne göre, Türkiye 252 diplomatik temsilcilikle Çin ve ABD’nin ardından dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi. 2017’den bu yana 24 yeni temsilcilik açan Ankara, özellikle Orta Doğu ve Afrika’daki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel güç dengelerinde Türkiye’nin merkezde yer aldığı “yepyeni bir denklem” kurulduğunu vurguladı.

Lowy Enstitüsü'nün 2024 yılına ait Küresel Diplomasi Endeksi'ne göre, Türkiye 252 diplomatik misyonla dünya genelinde üçüncü sırada yer alıyor. 

Bu sıralamada Çin 274, ABD ise 271 misyonla ilk iki sırayı paylaşıyor. Türkiye'nin bu yükselişi, Japonya ve Fransa gibi geleneksel diplomatik güçleri geride bırakmasını sağladı .


Ankara, 2017'den bu yana 24 yeni diplomatik temsilcilik açarak ağını genişletti.


Bu genişleme, özellikle Orta Doğu ve Afrika bölgelerine odaklanarak Türkiye'nin bu bölgelerdeki etkisini artırma hedefini yansıtıyor .


Türkiye'nin diplomatik ağı, sadece sayısal olarak değil, aynı zamanda stratejik olarak da önem taşıyor.


Ülke, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenerek ve Suriye'deki gelişmelerde aktif bir aktör olarak uluslararası arenada etkisini artırdı.


Ayrıca, İran ile nükleer müzakerelere ev sahipliği yapma hazırlıkları da Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin bir parçası .


Bu diplomatik hamleler, Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de etkin bir aktör olma hedefini destekliyor.


"Yepyeni bir denklem"


Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diplomasideki yerini bu sözlerle ifade etmişti;


"Şunu artık herkes görmelidir; bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir, yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır."





Yurt dışında en fazla temsilcisi bulunan ülkeler;


﻿20) POLONYA | 135 

19) MACARİSTAN | 140 

18) İSVİÇRE | 141

17) HOLLANDA | 149

16) ARJANTİN | 150

15) KANADA | 157

14) MEKSİKA | 161

13) GÜNEY KORE | 187

12) İSPANYA | 190

11) HİNDİSTAN | 194

10) BREZİLYA | 205

9) İTALYA | 206

8) ALMANYA | 217

7) İNGİLTERE | 225

6) RUSYA | 230

5) FRANSA | 249

4) JAPONYA | 251

3) TÜRKİYE | YURT DIŞINDA 252 DİPLOMATİK GÖREVİ BULUNUYOR

2) ABD | 271

1) ÇİN | 274

#türkiye
#politika
#diplomasi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe ne zaman? Kurban Bayramı arifesi hangi gün? İşte 2025 bayram tatili takvimi