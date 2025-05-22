Ege Denizi’nde sabah saatlerinde meydana gelen ve geniş bir bölgede hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem, yeniden "devamı gelir mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Datça açıklarında gerçekleşen sarsıntı İzmir’den Antalya’ya kadar hissedilirken, bilim insanları depremin yerini ve yapısını analiz ederek ilk yorumlarını kamuoyuyla paylaştı. Depremin derinliği ve bölgedeki tektonik yapı ise olası senaryoları daha karmaşık hale getiriyor. İşte uzmanlardan gelen ilk değerlendirmeler...

Ege Denizi bu sabah güne sarsıntıyla başladı. Saat 06.19’da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, başta İzmir, Muğla ve Aydın olmak üzere birçok ilde hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 17.7 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, halkta kısa süreli paniğe neden oldu. Ancak esas merak edilen konu ise bu depremin yeni bir depremi daha tetikleyip tetiklemeyeceği... Uzmanların ilk açıklamaları ise dikkat çekici. İşte depreme ilişkin dikkat çeken uzman yorumları…

1 /8 DEPREMİN MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

AFAD’ın son dakika olarak geçtiği verilere göre, saat 06.19’da Ege Denizi açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 166 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

2 /8 KIBRIS VE LİBYA'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Türkiye’nin batı kıyılarında olduğu kadar Kıbrıs ve Libya’da da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

3 /8 EGE’DEKİ HAREKET, AFRİKA LEVHASI’NDAN KAYNAKLANIYOR

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin Helen-Kıbrıs Yayı boyunca, Afrika Levhası'nın Anadolu Levhası altına dalması sonucu meydana geldiğini ifade etti.

4 /8 Santorini Adası’nın güneyinde gerçekleşen bu depremin odak derinliğinin yaklaşık 73 kilometre olduğunu belirten Görür, bu nedenle depremin yüzey etkisinin düşük olduğunu söyledi.

5 /8 ÖVGÜN AHMET ERCAN: ARTÇILAR OLACAK

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da konuyla ilgili X hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ercan, “Girit’in kuzeydoğusunda 25 km derinlikte meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem, Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçılar görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez,” diyerek paniğe gerek olmadığını belirtti.

6 /8 BÖLGEDEKİ FAY YAPILARI NE DİYOR?

Uzmanların ortak görüşü, depremin Ege’nin karmaşık fay yapılarıyla doğrudan ilişkili olduğu yönünde. Ege Denizi, hem Helenik yayı hem de Afrika Levhası'nın etkisinde kalıyor.

7 /8 Bu da zaman zaman yüksek büyüklükte depremlerin yaşanmasına neden oluyor. Ancak bu tür depremlerin çoğu, yüzeyden uzak ve derin odaklı olduğundan, yıkıcı etkileri sınırlı kalabiliyor.