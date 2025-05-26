Ev ya da arsa yatırımı yapmadan önce onlarca sitede fiyat araştırmak tarihe karışıyor. Devreye alınacak dijital değer haritası ve yapay zekâ destekli analiz sistemi sayesinde artık her bina, sokak sokak gerçek değeriyle vatandaşın karşısına çıkacak. Yatırımın ne kazandıracağı, bulunduğu bölgedeki arz-talep durumu ve piyasa hareketleri de açıkça görülebilecek. Yeni uygulama, Türkiye’de ilk kez bu kadar şeffaf bir taşınmaz değerleme sistemi sunacak. İlk durak ise İstanbul....

Türkiye'de gayrimenkul piyasasında fahiş fiyatları tarihe gömecek bir düzenleme için düğmeye basıldı. Yeni uygulamayla ev ya da arsa yatırımı yapacak vatandaş artık piyasa değerini, mahalle mahalle karşılaştırmalı olarak tek tuşla öğrenebilecek. Üstelik bu sistem sadece fiyatları değil, gelecekteki olası değer artışlarını da gösterecek. Devlet eliyle hazırlanan bu yapay zekâ destekli sistemle, artık fahiş fiyatlar da tarihe karışacak. İlk uygulama İstanbul’da başlıyor, kısa sürede tüm Türkiye’ye yayılacak. Peki bu sistem neler sunacak? İşte tüm detayları.

1 /11 YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçişiyor. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.



2 /11 Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

Yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

3 /11 İLK UYGULAMA İSTANBUL'DA

'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor. Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak" dedi.



4 /11 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

5 /11 RESMİ SORGULAMA SİSTEMİ

Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak.





6 /11 Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak.

7 /11 Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.

8 /11 3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" kapsamında şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor.



9 /11 Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Binaya ilişkin tüm bilgilere tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

10 /11 GÜÇLÜ VERİ DESTEĞİ SUNACAK

Parsel-bina-bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri sağlayacak.

Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.