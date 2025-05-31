86 milyon artık sivil bir anayasayı hak ediyor

Büyüme ilk çeyrekte yüzde 2'de kaldı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. Sektörler bazında tarım yüzde 2 ve sanayi yüzde 1,8 küçülürken, diğer 9 kalemde büyüme görüldü. Ana gruplar incelendiğinde ise en yüksek artış yüzde 2 ile iç tüketimden geldi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 36,7 yükselerek 12 trilyon 125 milyar 173 milyon liraya ulaştı.



