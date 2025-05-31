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Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Büyüme ilk çeyrekte yüzde 2'de kaldı
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. Sektörler bazında tarım yüzde 2 ve sanayi yüzde 1,8 küçülürken, diğer 9 kalemde büyüme görüldü. Ana gruplar incelendiğinde ise en yüksek artış yüzde 2 ile iç tüketimden geldi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 36,7 yükselerek 12 trilyon 125 milyar 173 milyon liraya ulaştı.
86 milyon artık sivil bir anayasayı hak ediyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 1961'den bu yana darbe anayasalarıyla yönetildiğini hatırlatarak, “Cumhuriyet’in artık 102’nci yılı. Olgunlaşmış bir Cumhuriyetiz. Milli egemenliğin merkezde olması gereken bir ülkeyiz. 86 milyon vatandaşıyla Türkiye artık sivil bir anayasayı hak ediyor” dedi.
Şampiyondan üç puanlı veda
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray, son maçında ağırladığı Başakşehir’i yenerek ligi 95 puanla tamamladı. Galibiyet gollerini Mertens (penaltı) ve Osimhen atarken, sarı-kırmızılı futbolcular, RAMS Park’ı dolduran taraftarlarına galibiyetle veda etti.