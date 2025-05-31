Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
86 milyon artık sivil bir anayasayı hak ediyor

86 milyon artık sivil bir anayasayı hak ediyor

04:0031/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Büyüme ilk çeyrekte yüzde 2'de kaldı

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü. Sektörler bazında tarım yüzde 2 ve sanayi yüzde 1,8 küçülürken, diğer 9 kalemde büyüme görüldü. Ana gruplar incelendiğinde ise en yüksek artış yüzde 2 ile iç tüketimden geldi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, yüzde 36,7 yükselerek 12 trilyon 125 milyar 173 milyon liraya ulaştı.


86 milyon artık sivil bir anayasayı hak ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin 1961'den bu yana darbe anayasalarıyla yönetildiğini hatırlatarak, “Cumhuriyet’in artık 102’nci yılı. Olgunlaşmış bir Cumhuriyetiz. Milli egemenliğin merkezde olması gereken bir ülkeyiz. 86 milyon vatandaşıyla Türkiye artık sivil bir anayasayı hak ediyor” dedi.


Şampiyondan üç puanlı veda

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray, son maçında ağırladığı Başakşehir’i yenerek ligi 95 puanla tamamladı. Galibiyet gollerini Mertens (penaltı) ve Osimhen atarken, sarı-kırmızılı futbolcular, RAMS Park’ı dolduran taraftarlarına galibiyetle veda etti.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları