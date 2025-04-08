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Açık alana çöp döken CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi

Açık alana çöp döken CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi

10:288/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir'de boş bir araziye belediye tarafından çöp, hafriyat ve evsel atığın döküldüğünü tespit etti. Bakanlık, Bayraklı Belediyesi'nde 3 milyon 739 bin lira ceza kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir’de yapılan rutin denetimlerde Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığını belirledi. 

Ekiplerin incelemesi sonucu hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi. 

Çevre kirliliğine neden olan Bayraklı Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandı. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakanlık tarafından "Ekiplerimizce yapılan incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.



#izmir
#chp
#bayraklı belediyesi

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