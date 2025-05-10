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Adana'da kan donduran olay: Çöpten kağıda sarılı çocuğa ait kafatası çıktı

Adana'da kan donduran olay: Çöpten kağıda sarılı çocuğa ait kafatası çıktı

12:5710/05/2025, Cumartesi
DHA
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Adana'da apartman görevlisi İsa Kaplan (40), sitedeki çöpleri döktüğü sırada konteynerdeki poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Polis inceleme başlatırken; bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi.  

Kafatasının gerçek olup, olmadığını anlayamayan site çalışanlarının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. 

"Gerçek olup olmadığına emin olamadık"


Olay yeri inceleme ekipleri, bulunan kafatasını yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına aldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kafatasının bulunduğu çöp poşeti ile bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Zenginoğlu (57), "Kapıcı arkadaş çöpleri dökerken kafatası buldu. Beni çağırdı, yanına gittim. Başta gerçek olup, olmadığına emin olamadık. Polise haber verdik. Alıp, götürdüler" diye konuştu.

Bir çocuğa ait olduğu değerlendirilen kafatası, Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatıldı.

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