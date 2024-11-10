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Adana'da hasat başladı gramı 500 TL: Altın değerinde faydaları saymakla bitmiyor

Adana'da hasat başladı gramı 500 TL: Altın değerinde faydaları saymakla bitmiyor

22:4510/11/2024, Pazar
IHA
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Adana’nın Feke ilçesinde altın değerindeki safranın hasadı yapıldı. Safranın 1 gram safranın fiyatı genellikle 350 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

Feke ilçesinde üretimi yapılan safran bitkisinin hasadı Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi personelleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Saroğlan ile yapıldı. 

Çok önemli bir bitki olan safran, yalnızca yemeklere aroma ve renk katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığa birçok fayda sağlar. Safran, antioksidanlar açısından zengindir ve serbest radikallerle savaşarak vücudu korur.

 Bazı araştırmalar, safranın depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Safran, sindirimi kolaylaştırabilir ve mide rahatsızlıklarını hafifletebilir. 

Ayrıca 1 gram safranın fiyatı genellikle 350 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Bu yönüyle de safran çok önemli bir bitki.

#Adana
#Safran
#Altın

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