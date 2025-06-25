Afrika'dan beklenen sıcak hava dalgası geldi: 'İstanbul'da sıcaklık yer yer 39 dereceye çıkabilir'

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Tek, "Önce ısı bitkinliği oluşuyor. Daha sonra sıcaklık çarpması meydana geliyor. Isı bitkinliğinde bulantı, bilinç kaybına doğru gitmeye başlıyor. Halsizlik medyana geliyor. Bunun için de alınması gereken önlemler var. Sıcak hava dalgasında özellikle saat 10.00 -16.00 saatleri arasında direkt güneş ışınına maruz kalmamamız gerekiyor. Yine spor ve egzersiz faaliyetlerimiz varsa, yürüyüş gibi faaliyetlerimiz, bunları sabah ve akşam saatlerinde yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bol su tüketmemiz gerekiyor. Günde 8-10 bardak su tüketmemiz gerekiyor vücudun dengesini yerine getirebilmek için. Gölge ve serin yerleri tercih edeceğiz. Alkol ve aşırı kafein ürünlerinden kaçınıyoruz. Ağır proteinli, yağlı ürünlerden kaçınıyoruz. Yine açık renk elbiseler, şemsiye, güneş gözlüğü, pamuklu elbiseler, bunları kullanıyoruz. Bol sebze tüketiyoruz, suyu bol tüketiyoruz. Tabii AVM'ler alternatif olabilir. Klima imkanı olamayanlar için. Tabii risk grupları var. Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar, bir de ayrıca doğadaki hayvanlar var sokak hayvanları ve diğer hayvanlar. Onlar için de uygun alanlara su bırakmamızda fayda var" diye konuştu.







