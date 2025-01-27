Ailesinin mirasını bölüştürmek için tapuya gitti: Şoke eden gerçekle karşılaştı

Manisa'da filmlere konu olacak bir olay yaşandı. 74 yaşındaki Rıfat Özten aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için gittiği Kula Tapu Dairesinde ölü olduğunu öğrendi. Nüfus kayıtlarında yaşayan, tapu kayıtlarında ise ölü olarak görünen Özten, "Ben yaşayan bir ölüyüm" diyerek hikâyesini anlattı.

1 /6 Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten'in başına gelen olay, duyanları şoke etti.

2 /6 Anne ve babasının vefat etmesinin ardından, köyden kadastro geçince, muhtarın kendisini aradığını ve 'Mirasın hepsini senin üzerine geçirelim, sen kardeşlerine pay edersin' dediğini anlatan Rıfat Özten, o tarihte mirasın tapuda kendi üzerine geçtiğini söyledi.

3 /6 Aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için tapuya gittiğini ifade eden Özten, tapu kayıtlarına göre yaşamadığına şahit olunca "Kayıtlara göre yaşayan ölüyüm, durumun düzeltilmesi için adlı işlem başlatacağım" dedi.

4 /6 “Yaşıyor muyum ölü müyüm” Yaşadığı trajikomik olayı anlatan Rıfat Özten,"Aileden kalma üzerime olan tapuları kardeşlerime bölüştürmek için geçen hafta çarşamba günü Kula'ya gittim. Tapu Dairesine uğradık. ‘Önceden randevu alacaksınız, randevusuz işlem yapamıyoruz' dediler. İnternetten randevu almaya çalıştık alamadık. Tekrar Tapu Müdürlüğüne gittik durumu anlattık randevu alamadığımızı. Bana ‘Sen ölüsün, sağ değilsin o yüzden sana randevu vermiyor' dediler.





5 /6 Manisa'da Nüfus Müdürlüğüne uğradık. Orada da Aile Nüfus Kayıt Örneğinde sağ olduğum ortaya çıktı. Kendim yaşıyor muyum, ölü müyüm? Yaşadığımı ispatlamak gücüme gidiyor. Yaşarken yaşadığımı ispatlamaya çalışmak gücüme gidiyor” diye konuştu.