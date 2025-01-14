Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İhale sistemi sil baştan
1983 ve 2002 tarihli düzenlemelerle yürütülen ihale sistemi, dijitalleşme de göz önüne alınarak yeniden yapılandırılıyor. Yerel yönetimler dâhil kamudaki tüm alımlar dijital bir merkezde kayıt altında tutulacak. Sertifika sistemi getirilecek ve kendisini ispatlamamış firmalar ihale alamayacak.
Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira
Türkiye, “ulusal güvenlik sorunu” haline gelen nüfus artış hızı ve doğurganlık sorununa çare bulmak için çok önemli adımlar atıyor. Yıllardır “en az 3 çocuk” tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü çocuk yapan ailelere artık her ay düzenli olarak 5 bin lira destek verileceğini açıkladı.
Tartışmalı maç Fenerbahçe'nin
Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında zirve takipçisi Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu verdiği hatalı kararlarla büyük tepki çekti.