Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira

İhale sistemi sil baştan

1983 ve 2002 tarihli düzenlemelerle yürütülen ihale sistemi, dijitalleşme de göz önüne alınarak yeniden yapılandırılıyor. Yerel yönetimler dâhil kamudaki tüm alımlar dijital bir merkezde kayıt altında tutulacak. Sertifika sistemi getirilecek ve kendisini ispatlamamış firmalar ihale alamayacak.



