Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira

Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İhale sistemi sil baştan

1983 ve 2002 tarihli düzenlemelerle yürütülen ihale sistemi, dijitalleşme de göz önüne alınarak yeniden yapılandırılıyor. Yerel yönetimler dâhil kamudaki tüm alımlar dijital bir merkezde kayıt altında tutulacak. Sertifika sistemi getirilecek ve kendisini ispatlamamış firmalar ihale alamayacak.


Aileye tarihi destek: Üçüncü çocuğa her ay beş bin lira

Türkiye, “ulusal güvenlik sorunu” haline gelen nüfus artış hızı ve doğurganlık sorununa çare bulmak için çok önemli adımlar atıyor. Yıllardır “en az 3 çocuk” tavsiyesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü çocuk yapan ailelere artık her ay düzenli olarak 5 bin lira destek verileceğini açıkladı.


Tartışmalı maç Fenerbahçe'nin

Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında zirve takipçisi Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda mağlup ederek, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu verdiği hatalı kararlarla büyük tepki çekti.

#Manşet
#Gazete
#Gündem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Miraç Kandili için geri sayım başladı! İşte 2025 Kandil tarihleri