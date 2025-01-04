Alçak uçuş yapan F-4'ün sesinden etkilendi: 46 yılda 219 maket yaptı

Antalya'da yat kaptanı Alparslan Atik'in, küçük yaşta askeri uçaklara duyduğu hayranlıkla yapmaya başladığı statik maket hobisi, hava ve deniz araçlarından oluşan 219 parçalık koleksiyona dönüştü.
Çeşitli ülkelerde denizcilik sektöründe kaptanlık yapan 52 yaşındaki Alparslan Atik, ilkokul yıllarını küçük yaşta ailesiyle gittiği Almanya'da geçirdi.
O dönemlerde ilk kez Almanya'da F-4 savaş uçaklarını gören ve oldukça etkilenen Atik'in hava araçlarına duyduğu ilgi o dönemde başladı.
Zamanla ilgisi artan ve uçak maketleri yapmaya başlayan Atik, bunu bir hobiye dönüştürdü.
Yaklaşık 46 yıldır uçak, helikopter, gemi, araba ve roket gibi statik maketler yapan Atik, 219 parçalık dev bir koleksiyon oluşturdu.
Bazıları haftalar, bazıları ise aylar süren maketleri gözü gibi koruyan Atik, koleksiyonunu evinde ayırdığı özel köşesinde sergiliyor.