Alkollü sürücü dehşet saçtı: Polis memurunu aracın kaputunda metrelerce sürükledi

ALKOLLÜ ÇIKTI





Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında, alkol kontrolü yapan polis ekipleri, Ş.S.'nin 1.22 promil alkollü olduğunu tespit etti. Öte yandan, hafif ticari aracın kaputunda 500 metre sürüklenen polis memuru ise yaralandı. Polis memuru ekip aracı ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.