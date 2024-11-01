Anadolu Hisarı Mezarlığı harabeye döndü: Yeniçerilerin kabirleri korunmaya muhtaç

"Burası bir açık hava müzesi"





Mezarlığın Osmanlı'nın kuruluş dönemine ait önemli izler taşıdığını vurgulayan Zafer Bilgi, “Bugün Anadolu Hisarı Mezarlığı diye bilinen yer aslında o ni'mel ceyş'in, Osmanlı yeniçerilerinin mezarlığı, kabri olarak biliniyor. İşte Osmanlı yeniçerilerinin, o serpuşlarının da, başlıklarının da nadide örneklerini içeren noktalardan biri. Fakat bugün bunlar maalesef elimizde çok azı mevcut bir şekilde yaşıyor. Biraz kalpak şeklindedir yeniçerilerin başlıkları ve başlıkları görme adına burası bir açık hava müzesi. Osmanlı'nın bir de kuruluş döneminin bir yansıması olarak da kıymetli. Fatih ile beraber yükselme dönemini okuyabiliyoruz ama kuruluş dönemine dair biz okuma yapmak için veya İstanbul'un Fethi'nin tohumlarını araştırabilmek için bu mezarlığa gidip, bu mezarlıkta birebir şahitleri yakinen görüyoruz. O yüzden bu şahitler bize şehrin Osmanlı İstanbul'unun başlangıcını anlattığından dolayı çok önem arz ediyor. Bunların teker teker korunup, o kalpaklarının hazır olanları var ise tekrar yerine konulup bir onarımdan geçirilip, açık hava müzesi şeklinde Anadolu Hisarı'na dahil edilerek, belki hisarla birlikte hani ilgili kesimi aydınlatıcı bilgilerle kazandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.