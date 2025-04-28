Ankara'da halkalanan karabaşlı ötleğenler, İsrail ve Lübnan'daki istasyonlarda ağa takıldı

İlkbahar göç döneminde ise şu ana kadar 43 türden 670'i aşkın kuş halkalandığını belirten Akgün, şunları kaydetti:





"Bu sezon ilk defa atmaca, bataklık kiraz kuşu, bataklık su yelvesi ve guguk gibi dört farklı kuş türü yakaladık. Öte yandan, istasyonumuzda 2 hafta önce geri bildirim aldık. Bunlardan biri 2022 sonbaharında halkaladığımız karabaşlı ötleğen. Bu karabaşlı ötleğen yaklaşık 712 kilometre kuş uçuşu mesafesindeki Lübnan'da bulundu. 2023 sonbaharda halkaladığımız bir başka karabaşlı ötleğen ise 873 kilometre uzaklıkta İsrail'de bulundu."