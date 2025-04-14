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Ankara'nın göbeği çöpe teslim: CHP'li belediye ikramiyeleri ödemeyince personel iş bıraktı

Ankara'nın göbeği çöpe teslim: CHP'li belediye ikramiyeleri ödemeyince personel iş bıraktı

12:5214/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
AA
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CHP’li Çankaya Belediyesi’nde temizlik işçileri ikramiyeleri ödenmediği için iş yavaşlattı. Ankara'nın en merkezi noktalarında çöp dağları oluştu, sokaklar adeta çöplüğe döndü. Vatandaşlar, hem sağlık tehdidi hem de çevre kirliliği nedeniyle isyan etti.

Ankara'nın en merkezi ilçelerinden biri olan Çankaya, çöplerin toplanmamasıyla adeta çöp dağlarına teslim oldu. Vatandaş sağlığı hiçe sayılırken, CHP yönetimindeki belediyenin sorumsuzluğu bir kez daha gündeme oturdu.



Çankaya Belediyesi bünyesindeki temizlik işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi nedeniyle iş yavaşlatma eylemine gitti. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası çatısı altındaki işçiler, belediyenin verdiği sözleri tutmaması üzerine bazı mahallelerde çöp toplama işlemini durdurdu.



İş yavaşlatma eylemi sonucu, özellikle Ayrancı ve Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde çöp konteynerleri taştı, kaldırımlar çöp yığınlarıyla doldu. Mahalle sakinleri hem görüntü kirliliğinden hem de yayılabilecek hastalık riskinden dolayı tedirgin.


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