Antalya'da korkunç kaza: 100 metreden aşağıya uçtular

Bu yoldan köylülerinin yaylalara, Mahrumçalı Mahallesi'ne gittiklerini belirten Gebece Muhtarı Hasan Topaca, "Bu yolda her yıl 3-5 tane ölümlü kaza yaşanmakta. Bugün de 2 büyüğümüzü kaybettik. Bu kazalar son bulsun, başka canlar yanmasın istiyoruz. Acilen bu yolun uçurum tarafına korkuluk yapılmalıdır" diye konuştu.