Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı

00:3419/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki farklı noktada ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, bölgede 2 farklı noktada yangın çıktığını ve tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.



Şahin, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



#Antalya
#Aksu
#Yangın
