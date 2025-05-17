Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Arının yaptığına bak: Yüzlerce kişiyi mağdur etti

Arının yaptığına bak: Yüzlerce kişiyi mağdur etti

09:5117/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki tır sürücüsü arının ısırması sonucu şoka girdi. Kontrolden çıkan tır makas atıp trafiği kapattı. İstanbul Bursa karayolu sürücünün hastaneye kaldırılması ve makas atan tırın kaldırılmaması üzerine saatlerce kapalı kaldı, yüzlerce sürücü ve yolcu da yolda bekledi.

Kaza dün akşam saatlerinde Orhangazi - Gemlik yolu Gedelek trafik ışıklarında meydana geldi.

Yalova'dan Bursa yönüne seyir halinde bulunan 48 yaşındaki Bülent Ç. idaresindeki 61 KN 278 plakalı tır yoldan çıkıp makas attı. 

Ekipler olay yerine geldiğinde sürücünün arı sokması sonucu şoka girip kaza yaptığını belirlediler.

Hemen 112 ambulans ekibi istendi. 

Olay yerine gelen ambulans ekibi arının soktuğu şoktaki sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tır makas attığı için yol kapandı.

İstanbul Bursa yönüne giden sürücüler ise kaza ve yolun kapalı olması sebebiyle mahsur kaldılar.

Uzun araç kuyruğu ekiplerin çalışması ve aracın kaldırılmasıyla sona erdi. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#Bursa
#Tır
#Arı
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM 3.477 PERSONEL ALIM SONUÇ TARİHİ 2025! OGM işçi alımı başvurusu ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?