Arsaya bırakılan plastik kasalar yandı

22:0528/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde boş arsaya bırakılan plastik sebze-mevye kasaları alev alev yandı. Yakınında öğrenci yurdu ve evlerin bulunması nedeniyle endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir arsada çıktı. Arsaya bırakılan yüzlerce plastik sebze-meyve kasaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

 Yakında öğrenci yurdu ve evlerin olması nedeniyle korku yaratan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. 

 Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi inceleme başlatıldı.

