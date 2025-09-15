Aşıklı Höyük'te 10 bin yıllık izler: Koyun ve keçi burada evcilleştirilip dünyaya yayılmış

1000 YIL BOYUNCA EŞİTLİKÇİ BİR TOPLUM OLMUŞ





Aşıklı Höyük’teki Neolitik insanların eşitlikçi bir yapıya sahip olduklarını tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Güneş Duru, “Burada anlamaya çalıştığımız, bu insanlar avcı toplayıcı yaşam biçimini terk edip, yerleşik yaşama nasıl geçtiler ve bu süreci nasıl sürdürülebilir hale getirdiler. Klasik anlamda bildiğimiz köy yaşantısı tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy yaşantısına nasıl adapte oldular bu süreci anlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda 2025 yılı çalışmalarımız başarılı geçti. Bu yıl iki alanda çalıştık. Bu alandaki bulgularımız yine her zamanki gibi evlerin tabanlarına gömülen hane halklarının genel olarak gördüğümüz yuvarlak barınaklarda yaşayan ve açık alanları ise ortak faaliyetler için kullanan bir topluluktan söz edebiliriz. Bu dönemde Aşıklı halkının en önemli özelliği ise eşitlikçi bir toplum olması. Beraber avlanıyor, beraber depoluyor, birlikte paylaşıyorlar ve 1000 yıl boyunca devam ediyor. Yerleşmenin son zamanlarına doğru bu eşitlik bozulmaya başlamış ama onu da dengelemek için çeşitli çözümler buluyorlar” ifadelerini kullandı.