Asırlara meydan okuyan tarihi taş köprü selde yıkıldı

Selden önce, henüz yıkılmamışken köprüyü dronla görüntüleyen dijital içerik üreticisi Osman Demir, "Maalesef çok üzgünüm. Tarihi taş kemer köprümüz yıkıldı. Tam bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bir tarih burada sulara gömüldü" dedi.