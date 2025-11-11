Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame

Asgari ücrette üç senaryo

Yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına yükselten Merkez Bankası, asgari ücrete yapılacak zam görüşmelerini de etkileyecek. 22 bin 104 lira olan mevcut asgari ücrete ilişkin zam senaryoları yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı seçenek üzerinde yoğunlaşmış durumda.



