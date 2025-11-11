Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 11 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Asgari ücrette üç senaryo
Yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına yükselten Merkez Bankası, asgari ücrete yapılacak zam görüşmelerini de etkileyecek. 22 bin 104 lira olan mevcut asgari ücrete ilişkin zam senaryoları yüzde 28, yüzde 32 ve yüzde 35 olmak üzere üç farklı seçenek üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Asrın vurgununa dört bin sayfalık iddianame
Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği yolsuzluk ve rüşvet ağıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 19 Mart’ta operasyon için düğmeye basan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 230 gün sonra iddianamenin yazımını bitirdi. Yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede İstanbul’u ahtapot gibi saran örgüt tüm çıplaklığıyla ortaya konuldu.
1024 futbolcu bahis yüzünden sevk edildi
TFF, bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ye sevk etti. 2. ve 3. Lig'lere ise 2 hafta ara verildi. Bahis yapan futbolcular 3 aydan 1 yıla kadar men cezasıyla karşı karşıya.