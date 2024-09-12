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Avcılar'da otomobilin çarptığı yaya feci şekilde can verdi

07:45 - 12/09/2024 Perşembe
DHA
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İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kişiye otomobil çarptı. Kazaya karışan otomobil durmayarak kaçarken, yola savrulan Aganazar Kulyyev olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Avcılar'daki kaza, saat 01.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyev'e (33) plakası belirlenemeyen otomobil çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Kulyyev yola savrulurken, otomobil ise durmayarak kaçtı.

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Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

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Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aganazar Kulyyev'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı.

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Polis ekiplerinin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Aganazar Kulyyev'in cansız bedeni ambulansla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul
#Avcılar
#Kaza
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