Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

15:2611/06/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Yıllık izinlerini geçirmek üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Ana vatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule'den geçiş yaptı.

Anavatana kara yoluyla ulaşmayı tercih eden gurbetçiler, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçiş yaparak yurda giriş yapıyor.


Gurbetçiler, sınır kapılarında alınan önlemler ve işlemlerin hızlı ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

İşlemlerini tamamlayan vatandaşlar, Edirne'de kısa süreli dinlenmenin ardından memleketlerine doğru yolculuklarını sürdürüyor.

"Memleketimize hasretiz"


Almanya'nın Stuttgart kentinden gelen Cuma Batı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sorunsuz şekilde geçtiğini belirtti.

Türkiye'ye ayak bastığı anda duygulandığını ifade eden Batı, "Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri'ye gideceğiz ama önce Edirne'de biraz dinleneceğiz. 1970'ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Gurbetçilerden Zeliha Batı ise Türkiye'ye olan özlemlerini dile getirdi.

#Edirne
#Avrupa
#Gurbetçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025: AÖF Yaz okulu kayıt 2025 tarihleri ne zaman?