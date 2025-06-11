Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Türkiye'ye ayak bastığı anda duygulandığını ifade eden Batı, "Ağladım vallahi. Memleketimize hasretiz. Kayseri'ye gideceğiz ama önce Edirne'de biraz dinleneceğiz. 1970'ten beri yurt dışındayım. Memleketin havasını, suyunu, ekmeğini özledik. Bu yıl sınırda alınan önlemler çok yerinde olmuş, işlemler hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz senelere göre çok memnun kaldık. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.