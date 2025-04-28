Aydın haberleri: Didim Ege Lezzetleri Festivali 60 bin kişiyi ağırladı

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde 3 gün boyunca Ege mutfağının birbirinden leziz tatlarının buluştu. Katılımın büyük olduğu festivalin açılış gününde, 5 bin vatandaş katıldı. Festival boyunca kurulan stantlarda Ege'nin geleneksel lezzetleri ve yerel üreticilerin ürünleri, festivalin 2. gününde 25 bin, 3. günde ise 30 bin vatandaşa sunuldu.