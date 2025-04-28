Aydın haberleri: Didim Ege Lezzetleri Festivali 60 bin kişiyi ağırladı

Didim Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali, 25-26-27 Nisan 2025 tarihlerinde Didim'de gerçekleştirildi.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde 3 gün boyunca Ege mutfağının birbirinden leziz tatlarının buluştu. Katılımın büyük olduğu festivalin açılış gününde, 5 bin vatandaş katıldı. Festival boyunca kurulan stantlarda Ege'nin geleneksel lezzetleri ve yerel üreticilerin ürünleri, festivalin 2. gününde 25 bin, 3. günde ise 30 bin vatandaşa sunuldu.
Toplamda 60 bin katılımcının ziyaret ettiği festivalde, zeytinyağlı yemeklerden otlara, deniz ürünlerinden tatlılara kadar pek çok özel lezzet büyük ilgi gördü.
Festival kapsamında gastronomi alanında uzman isimlerin, ünlü diyetisyenlerin katılımıyla söyleşi ve paneller gerçekleştirildiği, katılımcıların Ege mutfağının eşsiz tatları hakkında bilgi edinme imkânı bulduğu festivalde konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ege'nin bereketli mutfağını tanıtmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve Didim'in kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla yola çıktığımız bu festivalimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıl buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.