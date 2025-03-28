Aydın'da turizme kazandırılan Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu yeni sezonda kapılarını açmaya hazırlanırken, 29 Mart Cumartesi günü ilk misafirlerini ağırlayacak.
Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, Ege'nin saklı cenneti olarak anılıyor. Son dönemde Ege'nin en merak edilen yerlerinden olan kanyon, ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir tekne yolculuğu vaat ediyor.
Tarihi ve doğal güzellikleri ile Arapapıştı Kanyonu'nun önemli ekoturizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın dünyaca ünlü kanyonu Arapapıştı yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya hazır. Tüm vatandaşlarımızı Aydınımızın doğal ve kültürel güzelliklerinden olan Arapapıştı Kanyonu'nu ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tekne gezilerinin de düzenlediği kanyon güzelliğiyle görenleri her yıl olduğu gibi bu yılda kendine hayran bırakacak.
Düzenlenen tekne turlarıyla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşlar 0542 305 95 85 numaralı telefondan bilgi edinilebiliyor.