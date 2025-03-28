Tarihi ve doğal güzellikleri ile Arapapıştı Kanyonu'nun önemli ekoturizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın dünyaca ünlü kanyonu Arapapıştı yeni sezonda da misafirlerini ağırlamaya hazır. Tüm vatandaşlarımızı Aydınımızın doğal ve kültürel güzelliklerinden olan Arapapıştı Kanyonu'nu ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.