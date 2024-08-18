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Aydın'daki acı bilanço dronla görüntülendi: Alevlere 3 uçak 8 helikopter ve 60 arazöz ile müdahale ediliyor

14:19 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 14:20 - 18/08/2024 Pazar
AA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde sürüyor. Alevlere, 3 uçak, 8 helikopter 60 arazöz ve 390 personel ile müdahale ediliyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

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Bozdoğan ilçesi Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

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 Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.


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Alevler, Bozdoğan'a bağlı Hışımlar Mahallesi'nde 3 ev, 1 ahır ve 1 çiftliğe, Örmepınar Mahallesi'nde ise 2 eve zarar verdi.


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Çiftlikte bulunan 10'a yakın küçükbaş, 100'den fazla kümes hayvanı yanarak öldü. 

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Bölgede bulunan ve kulağı yanan 1 keçiyse veteriner tarafından tedaviye alındı. Alevlere müdahale eden 10'u personel toplam 59 kişi de dumandan etkilendi.


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Alevler Kavaklıdere sınırına ulaştı


Alevler, etkili olan rüzgar nedeniyle Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi'nin sınır noktasına ulaştı.

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Dozerler, iş makineleri yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi.


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Mahalleli de kendilerine ait traktörlerle bölgeden uzaklaştı. 

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Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almazken, rüzgarında etkisiyle yangın ormanın iç noktalarına doğru ilerledi. 

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Çavdır Mahallesi yakınındaki Yeşilköy Mahallesi'nde tedbir amaçlı 30'dan fazla yaşlı, çocuk ve hastalar tahliye edildi, 20'den fazla hayvan da güvenli alanlara götürüldü. 

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Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesi sona erirken, gece görüşlü helikopter devreye girdi.

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Alevlere müdahale karadan da devam etti.

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Yangın, 3'üncü gününde Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde sürüyor. 

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Alevlere, 3 uçak, 8 helikopter 60 arazöz ve 390 personel ile müdahale ediliyor.


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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.


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İşte bölgeden görüntüler...

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#Aydın
#orman yangını
#drone
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