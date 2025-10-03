Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Ayvalık'ta sağanak etkili oldu: Metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü

Ayvalık'ta sağanak etkili oldu: Metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü

14:203/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde son 24 saatte metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü. İlçede cadde ve sokaklar göle dönerken, 2 evi de su bastı.

Ayvalık'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. İlçede zaman zaman hızını attıran sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Ayvalık 150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı'da iki evi su bastı.

Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi'nde de bir evin bahçesi su ile doldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. Diğer yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 63, 8 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, yağışın gün içinde aralıklarla devam edeceğini ancak saat 18.00'den sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi. Yarın da bölge genelinde yağışın süreceği tahmin ediliyor.









#ayvalık
#balıkesir
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB takvimi duyurdu! 2025 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları hangi tarihte yapılacak?