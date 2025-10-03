Ayvalık'ta sağanak etkili oldu: Metrekareye 63,8 kilogram yağış düştü

Cunda Adası Mithatpaşa Mahallesi'nde de bir evin bahçesi su ile doldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. Diğer yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta son 24 saatte metrekareye 63, 8 kilogram yağış düştü.