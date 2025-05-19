Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Baba ile oğlunun hazin dolu sonu: Yanan kamyonette cesetleri bulundu

Baba ile oğlunun hazin dolu sonu: Yanan kamyonette cesetleri bulundu

15:0719/05/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
<p>Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.&nbsp;</p>
Sur ilçesi kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarındaki boş arazide sabah saatlerinde 21 GH 662 plakalı kamyonetin yandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Diyarbakır'da Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed'in (15), yanan kamyonette cansız bedenleri bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yapılan incelemede, kamyonette Remzi Sati ve oğlu Muhammed'in cansız bedenleri bulundu.

Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kamyonette ve çevresinde inceleme yaptı. 

Baba ve oğlunun ellerinin bağlandıktan sonra kamyonetin içerisine konuldukları ve ardından aracın ateşe verildiği ileri sürüldü. 

#Diyarbakır
#Kamyonet
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atanan 1381 engelli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? İşte 2025 MEB engelli öğretmenlerin göreve başlama tarihi